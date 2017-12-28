حكومة اقليم كردستان والمفوضية تتباحثان حول الانتخابات القادمة في الاقليم

2017/12/28 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرت حكومة اقليم كردستان والمفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الاقليم، مباحثات بخصوص الانتخابات القادمة في الاقليم.

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