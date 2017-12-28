محكمة في كربلاء تصدر حكما بالحبس ثلاث سنوات على مدير التسجيل العقاري السابق

2017/12/28 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محكمة في كربلاء حكما قضائبا بالحبس ثلاث سنوات على مدير دائرة سابق

ونقل مصدر قضائي لوكالة نون الخبرية لقد حكمت محكمة جنح النزاهة في كربلاء المقدسة على المدان مدير التسجيل العقاري السابق بالحكم ثلاث سنوات وفق احكام المادة 331ق.ع،موضحا ان المتهم سبق وان حكم في قضايا سابقة في تلاعب وتزوير العقارات.

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