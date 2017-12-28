الأسهم الأوروبية تتراجع بالختام مع ضعف التداولات

2017/12/28 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الخميس، بالتزامن مع ارتفاع اليورو ومع ضعف التداولات العالمية احتفالاً بأعياد العام الجديد.

وعلى الرغم من انخفاض المؤشرات الأوروبية لكنها تتجه إلى تسجيل مكاسب سنوية بنسبة 8% منذ بداية العام الجاري.

وأنهى مؤشر "ستوكس 600" جلسته عند مستوى 389.5 نقطة متراجعاً بنحو 0.3%، في حين استقر مؤشر "فوتسي" عند مستوى قياسي 7622.9 نقطة.

بينما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.7% ليهبط إلى 12979.9 نقطة، كما انخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بأكثر من 0.5% ليسجل 5339.4 نقطة.

ويتزامن هبوط البورصات الأوروبية مع الأداء القوي للعملة الموحدة، حيث ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.5% في تمام الساعة 5:25 مساءً بتوقيت جرينتش، ليسجل 1.1951 دولار، كما ارتفع أمام الجنيه الإسترليني بأكثر من 0.1% ليصل إلى 0.8885 إسترليني.

وفي الوقت نفسه، انخفض أسهم عدد من شركات الاتصالات والتكنولوجيا بالمؤشرات الأوروبية بما في ذلك "بي.تي" و"إريكسون" و"إمارسات" و"نوكيا".

بينما جاء سهم "ستينهوف" من بين الأسهم الأفضل أداءً مرتفعاً بنحو 3% بعد خسائر سجلها خلال الفترة الماضية عقب مخالفات مالية بالشركة.

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