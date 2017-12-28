2017/12/28 | 21:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب سواحل الفلبين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
يتبع...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب سواحل الفلبين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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