العبادي يوقف رواتب النواب ورئاسة البرلمان تتهمه بالازدواجية

2017/12/28 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]كشفت مصادر مطلعة ان رئيس الوزراء حيدر العبادي أوقف صرف رواتب أعضاء مجلس النواب [328 نائباً] للشهر الجاري.وذكرت المصادر لوكالة كل العراق [أين] ان "رواتب أعضاء مجلس النواب توقفت بشكل مفاجئ لشهر كانون الاول الجاري ولم يستلموها لحد الآن على الرغم من المفترض ان يكون صرفها منتصف الشهر".واوضحت ان "العبادي هو من أمر بايقاف الرواتب كون البرلمان لم يلتزم بالتخفيضات بها فيما طبقت فقط على موظفي البرلمان من دون أعضاء المجلس".من جانبهم أتهم أعضاء في البرلمان، رئيس مجلس الوزراء بحسب المصادر "بعدم تخفيض مخصصات مكتبه ووجود بذخ كبير في المكتب ورواتب مستشاريه والمقربين منه عالية جدا ولم يطرأ عليها اي تخفيض، وان مشروع الإصلاح للعبادي هو استهداف للنواب".وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي طالب مجلس النواب أكثر من مرة بتخفيض رواتب أعضائه لضغطها على الموازنة.

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