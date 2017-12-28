2017/12/28 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أقدم موظفي حكومي على الانتحار داخل منزله جنوبي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.وذكر بيان لشرطة ذي قار تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "رجلاً يبلغ من العمر 40 عاماً يعمل موظفاً بدائرة صحة ذي قار أقدم على الانتحار شنقاً بواسطة {شماغ] بمنطقة الكرماشية بقضاء سوق الشيوخ".واوضح البيان ان "مركز شرطة الكرمة وخبراء الأدلة الجنائية أجروا الكشف على الجثة ومحل الحادث وأرسلت إلى الطبابة العدلية لتحديد سبب الوفاة الحقيقي, فيما لازالت التحقيقات مستمرة لمعرفة الأسباب والدوافع التي دعته للانتحار".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار.. موظف ينتحر بـ{شماغ}) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار.. موظف ينتحر بـ{شماغ}) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).