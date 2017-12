2017/12/28 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

أعلن الناطق العسكري باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، اليوم الخميس، تحرير منطقة “أخريبيش” بالكامل، وهي آخر معقل للجماعات المتشددة في بنغازي.

وذكر المسماري، في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة، أن آمر القوات الخاصة، اللواء ونيس بوخمادة، أعلن تحرير المنطقة بالكامل وانتهاء العمليات العسكرية فيها.

من جهتها، أشادت الحكومة المؤقتة بخطوة “تطهير آخر جيب للإرهاب والإرهابيين في مدينة بنغازي، بعد تحرير منطقة “أخريبيش” آخر معاقل الجماعات في بنغازي”.

وطالب الناطق باسم الحكومة، حاتم العريبي، في تصريح صحفي، المواطنين بعدم دخول الأماكن المحررة إلا بعد السماح لهم من قبل الجهات المختصة، داعيًا كافة أبناء ليبيا إلى الالتفاف حول القوات المسلحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الليبي يعلن تحرير منطقة “أخريبيش” آخر معقل للمسلحين في بنغازي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الليبي يعلن تحرير منطقة “أخريبيش” آخر معقل للمسلحين في بنغازي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).