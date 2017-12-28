تحرير 349 ايزيديا منهم 102 امراة خلال 2017

2017/12/28 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو اعلن مسؤول مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين حسين القائدي اليوم الخميس 28-12 في مؤتمر صحفي بأن عدد المحررين الايزيديين في عام 2017 بلغ 349 شخصا، من بينهم 102 امراة و 230 طفلا و9 رجال.وبحسب الاحصائيات التي اعلن عنها مسؤول المكتب التابع لحكومة اقليم كوردستان في المؤتمر؛ “لاتزال مصير اكثر من 3 الاف مواطن […]

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