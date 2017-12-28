تصاميم مدهشة لهواتف المستقبل

2017/12/28 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/متابعة …

بعد مفاجئة “ZTE” الصينية عشاق التقنية منذ مدة بإصدارها أول هاتف ذكي قابل للطي من المنتصف، سارعت بعض الشركات المصنعة للإلكترونيات بنشر صور تظهر مشاريعها لهواتف المستقبل.

1- هاتف “Appolo”المستقبلي المخصص لرجال الأعمال.

2- تصميم عملي لهاتف “Nagisa” المضاد للماء والمزود بشاشة تمتد على الواجهتين الأمامية والخلفية.

3- صورة توضح التصميم الغريب والعملي لهاتف “Allo” المستقبلي المصنوع من الزجاج.

4- هاتف “EMOPLUS SMILE” القابل للطي ليشبه الساعة.

5- هاتف نوكيا المستقبلي المرن المصنوع بالكامل من مواد شفافة مضادة للماء.

6- تصميم هاتف “Seabird” الأنيق.

7- هاتف موتورولا المستقبلي متعدد المهام.

8- سماعات ذكية من إل جي بهاتف مدمج بداخلها.

9- هاتف من نوكيا مخصص لعشاق التصوير.

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