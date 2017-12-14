محكمة الاحتلال العسكرية تقرر تمديد اعتقال الأسيرة عهد التميمي 5 أيام

2017/12/28 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي دعما للعراق طلبنا من بعض الدول التنازل عن المؤتمر لصالح العراق لتغير الصورة المشوهة

ديسمبر 14, 2017 | 10:52 ص

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