الخميس 28 كانون الأول 2017 م (10 ربيع الثاني 1439 هـ)


حشد الانبار يعلن إبطال مفعول 9 منازل مفخخة غرب الرمادي
2017/12/28 | 21:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حشد الانبار يعلن إبطال مفعول 9 منازل مفخخة غرب الرمادي

28 ديسمبر, 2017 | 9:08 م   -   عدد القراءات: 18 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

أعلن آمر الفوج الاول للحشد الشعبي في محافظة الانبار العقيد “حميد الدليمي” اليوم الخميس، تفكيك تسعة منازل مفخخة وإبطال مفعول العشرات من العبوات الناسفة بعملية دهم وتفتيش غرب مدينة الرمادي.

وذكر “الدليمي” في تصريح صحفي تابعه “الموقف العراقي” إن القوات الأمنية تمكنت اليوم، من إبطال مفعول تسعة منازل مفخخة وتفكيك العشرات من العبوات الناسفة والأجسام المفخخة بعملية دهم وتفتيش طالت مناطق مختلفة من قضاء عنه غربي مدينة الرمادي.

واوضح “الدليمي” انه تم إغلاق كافة الطرق المؤدية الى مكان تواجد الاجسام المفخخة فيما يجري حالياً البحث عن متفجرات أخرى.

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