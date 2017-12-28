2017/12/28 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر في وزارة المالية بحكومة اقليم كردستان عن البدء بصرف رواتب البيشمركة، عقب تأخرها لعدة ايام.

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