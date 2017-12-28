الأمن النيابية تكشف: عناصر الشرطة متعاونين مع داعش عادوا للخدمة بالانبار

2017/12/28 | 21:50

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سومر نيوز: بغداد..



كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الخميس، عن إرجاع بعض عناصر الشرطة ممن تعاونوا مع داعش الى الخ...

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