إيران تنشئ خط سكة حديد يربط بين آسيا الوسطى والمحيط الهندي

2017/12/28 | 21:50

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بغداد اليوم - متابعة

بدأت إيران، اليوم الخميس، بانشاء طريق "مشهد - زاهدان" وهو جزء من خط سكك الحديد ا...





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