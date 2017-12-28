الخميس 28 كانون الأول 2017 م (10 ربيع الثاني 1439 هـ)


إيران تنشئ خط سكة حديد يربط بين آسيا الوسطى والمحيط الهندي
2017/12/28 | 21:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - متابعة 

بدأت إيران، اليوم الخميس، بانشاء طريق "مشهد - زاهدان" وهو جزء من خط سكك الحديد ا...

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