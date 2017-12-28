امريكا: ماضون قدما بمواجهة ايران

2017/12/28 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون ان بلاده ماضية قدما في سياسة مواجهة التمدد الإيراني في المنطقة.

وذكر تيلرسون في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الخميس ان "الاتفاق النووي لم يعد النقطة المحورية لسياسة واشنطن تجته إيران، فنحن نواجه مجمل التهديدات الإيرانية".

واضاف تيلرسون ان "جزءا من استراتيجيتنا تتضمن إعادة بناء التحالفات مع شركائنا في الشرق الاوسط بهدف المضي قدما لمواجهة التوسع الايراني".

وذكر تيلرسون "في تشرين الثاني نوفمبر ساعدنا على إعادة إقامة العلاقات الدبلوماسية بين العراق والسعودية" في اشارة الى تحرك واشنطن مع حلفائها العرب ضد تمدد النفوذ الايراني.

واوضح: "سنواصل العمل مع حلفائنا ومع الكونغرس لاستكشاف الخيارات لمعالجة أوجه القصور العديدة في الاتفاق النووي، في الوقت الذي نبذل فيه جهودا متشابهة لمعاقبة إيران على انتهاكاتها لالتزامات حول الصواريخ الباليستية وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

ويأتي هذا بينما اتهم 24 عضوا بمجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس الأميركي ايران ليس بانتهاك "روح" الاتفاق النووي فحسب، بل بانتهاك ما لا يقل عن ثمانية بنود من مضمون الاتفاق.

عن "العربية"

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