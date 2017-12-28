الرئيس الإيطالي ماتاريلا يحل البرلمان قبل انتهاء ولايته

2017/12/28 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا مساء الخميس، قرارا يقضي بحل البرلمان الذي اقتربت نهاية ولايته، تمهيدا للانتخابات التشريعية التي يفترض أن تجري في آذار/ مارس المقبل.

وذكر بيان للرئاسة الإيطالية أن ماتاريلا “وقع مرسوما لأجل حل مجلسي الشيوخ والنواب”.

وحسب ما أفادت الصحافة الإيطالية فإنه سيتم دعوة الناخبين إلى التصويت في الرابع من آذار/ مارس المقبل.

وتتفوق كتلة اليسار بزعامة جيان لويجي برساني على غالبية أعضاء البرلمان الحالي، بنسبة تقل عن الواحد في المئة على منافسها الرئيسي كتلة اليمين بقيادة رئيس الوزراء السابق الملياردير سيلفيو برلسكوني.

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