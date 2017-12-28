نائبة: تدعو العبادي الالتزام بقانون شبكة الاعلام العراقي

2017/12/28 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- دعت نائبة رئيس لجنة الثقافة والإعلام النيابية عهود الفضلي السيد رئيس الوزراء بالالتزام بقانون شبكة الإعلام العراقي وعدم التدخل في عمل مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي والانحياز إلى شخصيات معينة في ادارة رئاسة الشبكة

وجاءت هذه المطالبة بعد أن أختار مجلس أمناء شبكة الإعلام في الآونة الأخيرة السيد فضل فرج الله رئيسا جديدا لشبكة الإعلام بالاصاله بدل من السيد مجاهد الذي كان رئيسا بالوكالة وانهاء الحالات المتكرر في ادارة الشبكة بالوكالة، ومن المفترض أن تتم مباشرة الرئيس الجديد للشبكة ولكن للأسف فوجئنا بطلب مكتب السيد رئيس الوزراء من مجلس الامناء بالتريث بهذا القرار دون معرفة أو توضيح الاسباب الحقيقة وراء ذلك، علما بأننا لاندعم اي شخصية ونقف في الحياد من هذا الأمر

وأوضحت الفضلي بأن لجنة الثقافة والإعلام النيابية ومن خلال متابعتها على عمل وأداء شبكة الإعلام قد صادقت في وقت سابق على آلية اختيار رئيس جديد للشبكة وفق القانون وارسلتها إلى مجلس الامناء لغرض البدء بفتح باب الترشيح لأختيار رئيس جديد للشبكة وأن إعطاء فرصه للرئيس المؤقت يدخل الشبكة في نزاعات نحن في غنى عنها ويخالف القانون

وبينت الفضلي بأن تكليف اي شخصية معينة من رئيس او احد اعضاء مجلس الامناء لإدارة شبكة الإعلام بالوكالة مخالف للقانون ولا يوجد أي نص يحدد ذلك ضمن قانون شبكة الإعلام العراقي النافذ، بالإضافة الى وجود مؤشرات سلبيه كثيره على ادارة الشبكة ومن كافة الجوانب وهذا ما اثبته واقع عمل الشبكة، بالإضافة الى تأخر حسم تسمية رئيس تحرير لجريدة الصباح التي باتت أيضا تدار بالوكالة وضرورة تطوير محتواها لتكون بالشكل المرضي والمقنع للجمهور العراقي

واشارت الفضلي الى الصراعات الداخلية المستمرة التي باتت مؤثره على عمل موظفي الشبكة نتيجة الضغوطات والاتهامات التي توجه لهم وخاصة بالاونه الاخيرة واتهام جميع الموظفين بأنهم فضائيين ومطالبين ايضا بالانحياز من جهة إلى اخرى والاسباب واضحة بسبب وجود منصب رئيس الشبكة بالوكاله ولكونه عضو مجلس الامناء ومكلف بهذا المنصب؟

وفي شأن متصل ادانت الفضلي ما تعرضت له السيدة هديل كامل عضو مجلس الامناء الشبكة من تهديدات وضغوطات من جهات حزبية طالبتها بتغيير موقفها من اختيار رئيس جديد للشبكة الامر الذي اضطرها الى تقديم استقالتها الى السيد رئيس الوزراء.

وتطالب الفضلي من السيد رئيس الوزراء ولجنة الثقافة والإعلام النيابية ومجلس الامناء :-١_ الإسراع باختيار رئيس للشبكة بالسرعة الممكنة وعلى أن يكون من الشخصيات النزيهة والكفؤة وخالي من شبهات فساد مالي واداري.٢- يوجه السيد رئيس الوزراء أعضاء مجلس الامناء ورئيسها التنفيذي بتقديم الوثائق التي تثبت تخرجهم على أن تكون معادلة ومصدقه وفق القوانين والتعليمات خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ صدور الامر بذلك.٣- على الحكومة تشكيل لجنة تحقيقية عليا لمعرفة أسباب والجهات التي تضغط على مجلس الامناء ومنعهم من أداء وممارسة مهامهم وفق القانون بالإضافة إلى الوقوف على حقيقة واسباب استقالة الفنانة د.هديل كامل من عضوية مجلس الامناء.

عهود الفضلينائبة رئيس لجنة الثقافة والإعلام٢٨/ ١٢/ ٢٠١٧

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