الوطني بمواجهة اليمن في خليجي 23

2017/12/29 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:يواجه، اليوم الجمعة، منتخب العراق الوطني بكرة القدم نظيره اليمني في خليجي 23 في ثالث مبارياته بدور المجموعات.ويحتاج منتخبنا إلى الفوز من اجل ضمان تأهله كمتصدر للمجموعة الخاصة به.

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في حين أن التعادل ايضا يضمن له التأهل بغض النظر عن نتيجة مباراتي البحرين وقطر.وحالة واحدة ستخرج منتخبنا من البطولة وهي خسارة منتخبنا امام اليمن بأكثر من هدف مع فوز قطر على البحرين.ومن المتوقع ان لا يلعب المدرب باسم قاسم بجميع اوراقه في المباراة حفاظا على اللاعبين من الارهاق.

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