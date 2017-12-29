الجمعة 29 كانون الأول 2017 م (11 ربيع الثاني 1439 هـ)


مينا مابين الرحيل لبرشلونة والبقاء في بالميراس
2017/12/29 | 09:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – بالرغم من الأخبار التي تدور في وسائل الإعلام الكتالونية حول إنتقال ياري مينا لبرشلونة إلا أن الوضع مختلف في بالميراس حيث تم تأكيد عدم وجود مفاوضات جادة من قبل البلوجرانا للتعاقد مع اللاعب .

هذا ولربما تشهد الأيام المقبلة الجديد في تلك الصفقة حال أصر فالفيردي على التعاقد مع مينا لتدعيم الفريق لما هو قادم حيث يتوقف الأمر على نجاح برشلونة في التعاقد مع أولوياته ككوتينيو .

sc1.hihi2.com/wp-content/uploads/2017/12/66659c62209d4779a9f94b6604e4fa3b-640x383
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مينا مابين الرحيل لبرشلونة والبقاء في بالميراس) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مينا مابين الرحيل لبرشلونة والبقاء في بالميراس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).

كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ ريال مدريد يحصد النصيب الأكبر من جوائز 'غلوب سوكر'
⋙ مقتل ثلاثة من عناصر داعش بينهم قيادي بارز بقصف جوي شمال شرقي ديالى
⋙ #محمود محمد ياسين - مهزلة تجديد الماركسية - تطور الديالكتيك المادى ونظرية الفوضى
⋙ أم عراقية تفدي تراب الوطن بأربعة أبناء والخامس لا زال مرابطاً
⋙ الدفاع الإسرائيلية تطالب بتطبيق عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين
بالفيديو والصور
⋙ شاهد محمد بن راشد يزور "برواز دبي" بتكلفة 250 ملايين درهم (فيديو)
⋙ مقطع تحطم حوض سمك يحدث ضجة على الإنترنت (فيديو)
⋙ بالصور والفيديو... مقتل 12 على الأقل في حريق بالهند
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة