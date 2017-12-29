مينا مابين الرحيل لبرشلونة والبقاء في بالميراس

2017/12/29 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – بالرغم من الأخبار التي تدور في وسائل الإعلام الكتالونية حول إنتقال ياري مينا لبرشلونة إلا أن الوضع مختلف في بالميراس حيث تم تأكيد عدم وجود مفاوضات جادة من قبل البلوجرانا للتعاقد مع اللاعب .

هذا ولربما تشهد الأيام المقبلة الجديد في تلك الصفقة حال أصر فالفيردي على التعاقد مع مينا لتدعيم الفريق لما هو قادم حيث يتوقف الأمر على نجاح برشلونة في التعاقد مع أولوياته ككوتينيو .

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