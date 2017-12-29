الصالح يطالب الأهلي بالتساهل ويرفض فكرة تقليل راتبه

2017/12/29 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شادي نبيل فيسبوك تويتر أعرب أحمد الصالح مدافع هينان جيان يي الصيني ومنتخب سوريا والمرشح للانضمام للنادي الأهلي المصري عن رغبته في نجاح عملية التفاوض المادي من قبل مسئولي الأحمر لحسم الأمور بالتواجد في القاهرة او البقاء في الصين.

ويرتبط اللاعب مع ناديه الصيني بعقد يمتد حتى الربع الأول من عام 2019 ما صعب من مأمورية النادي الأهلي في إنهاء الصفقة مع الصالح مباشرة وضرورة الدخول في مفاوضات مع مسئولي ناديه الحالي.

وعبر مدافع المنتخب السوري خلال تصريحات صحفية عن رغبته في تساهل الأهلي خلال المفاوضات، قائلاً: "أنتظر من مسئولي الأهلي التساهل مع الجانب الصيني، بالطبع أريد التواجد داخل القلعة الحمراء لكنني لن أوافق بالحصول على راتب ضعيف بالمقارنة بما أتقاضيه هناك".مواد متعلقة الكشف عن أخر مستجدات المشاركين مع الأهلي في ودية أتلتيكو مدريد الخطيب يدعو محمود طاهر لمباراة أتلتيكو مدريد أمين بن عمر يوضح حقيقة مفاوضاته مع الأهلي أرقام وموعد مباراة الأهلي ضد بتروجيت

وأكمل "أتقبل فكرة الحصول على نفس الراتب لكن اقل، من الصعب الموافقة أن أخسر على المستوى الشخصي.



أن أستكمل عقدي مع النادي الصيني شيء متاح حيث أن مشكلة المشاركة بسبب عدد الأجانب قد تم حلها والدوري الصيني حالياً هو الأفضل في آسيا".

ويعاني النادي الأهلي حالياً من مشكلة في خط الدفاع منذ انتقال أحمد حجازي للدوري الإنجليزي، وإصابة الثلاثي رامي ربيعة وسعد سمير ومحمد نجيب ما جعل حسام البدري المدير الفني أن يدفع بالثنائي أيمن أشرف ومحمد هاني في الخط الخلفي.

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