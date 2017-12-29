إطلاق بطولة النصر الرياضية للفرق الشعبية في الأنبار

2017/12/29 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]أطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع نادي الانبار الرياضي بطولة النصر بكرة القدم بمشاركة ٣٢ فريقا شعبيا في محافظة الانبار.وعقد المؤتمر الفني في مركز المحافظة للبطولة بحضور ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة ونجمي المنتخب الوطني السابقين حبيب جعفر وعلي وهيب ونائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي ومعاون المحافظ لشؤون الرياضة والشباب وممثلي الفرق.وستنطلق البطولة اعتبار من الثاني من كانون الثاني المقبل.وتحرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم كل انواع الدعم للفرق الشعبية لاسيما في المناطق المحررة من عصابات داعش الاجرامية كونها عانت الكثير من الحرمان والاضطهاد وشبابها بحاجة الى تنمية بشرية وفكرية ورياضية.

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