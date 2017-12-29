بالأسماء.. الأحزاب السياسية المجازة وعددها 204 حتى الآن

2017/12/29 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مواصلتها تسجيل الاحزاب والكيانات السياسية ومنحها إجازة التأسيس للمشاركة في الانتخابات المقبلة.وسجلت المفوضية لغاية يوم 26 كانون الاول الجاري 204 أحزاب وهي كالآتي:ت اسم الحزب السياسي اجازة التاسيسرقم الاجازة تاريخ الاجازة1 حركة ارادة 1 27/12/20162 حزب الغد العراقي 2 19/01/20173 كتلة دعم الدولة 3 23/01/20174 حزب الفضيلة الاسلامي 4 30/01/20175 حركة بابليون 5 12/02/20176 تجمع العراق الجديد 6 12/02/20177 منظمة بدر 7 12/02/20178 حزب الدعوة الاسلامية 8 14/02/20179 المجلس الاعلى الاسلامي العراقي 9 06/03/201710 الحزب الايزيدي الديمقراطي 10 06/03/201711 حزب العدالة التركماني العراقي 11 06/03/201712 وحدة ابناء العراق 12 06/03/201713 الانتفاضة الشعبانية المباركة/الامانة العامة 13 06/03/201714 حزب للعراق متحدون 14 06/03/201715 حركة تجمع السريان 15 13/03/201716 حزب الوفاء 16 19/03/201717 حزب الجماهير الوطنية 17 19/03/201718 التجمع المدني للاصلاح/عمل 18 19/03/201719 حزب التطور العراقي 19 19/03/201720 حركة الصدق والعطاء 20 19/03/201721 كتلة الاحرار 21 19/03/201722 تجمع مقتدرون للسلم والبناء 22 22/03/201723 الحركة الاسلامية في العراق 23 22/03/201724 الحزب الاسلامي العراقي 24 29/03/201725 حزب الداعي 25 03/04/201726 الحزب الشيوعي العراقي 26 03/04/201727 تجمع وطن المدني العراقي 27 03/04/201728 الجبهة العراقية للحوار الوطني 28 03/04/201729 الحزب الوطني الاشوري 29 03/04/201730 تجمع تنمية 30 03/04/201731 المشروع العربي في العراق 31 03/04/201732 حركة العمل والوفاء 32 03/04/201733 العراق هويتنا 33 11/04/201734 المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري 34 11/04/201735 كتلة مستقلون 35 11/04/201736 حزب التنمية التركماني 36 11/04/201737 حزب الاصلاح التركماني 37 11/04/201738 حركة عصائب اهل الحق 38 19/04/201739 أمل العراقية المستقلة 39 19/04/201740 حزب الحرية والديمقراطية الايزيدية 40 19/04/201741 حزب الحق الوطني 41 19/04/201742 حزب المسار المدني 42 02/05/201743 تجمع القلعة 43 02/05/201744 حزب سور العراق 44 09/05/201745 حركة 15 شعبان الاسلامية 45 09/05/201746 تجمع الامل 46 09/05/201747 التجمع الشعبي المستقل 47 09/05/201748 تيار العدالة والنهوض 48 09/05/201749 احرار الفرات 49 16/05/201750 اتحاد بيث نهرين الوطني 50 16/05/201751 تجمع ثوار الانتفاضة 51 16/05/201752 حزب المجد العراقي 52 17/05/201753 مشروع الارادة الشعبية 53 23/05/201754 الاتحاد الاسلامي الكوردستاني 54 23/05/201755 المؤتمر الوطني العراقي 55 23/05/201756 حزب النداء الوطني 56 23/05/201757 حزب الحق المدني التركماني 57 25/05/201758 الحزب االاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني 58 25/05/201759 حزب القرار التركماني 59 25/05/201760 الحزب المدني 60 25/05/201761 كتلة عراق النهضة والسلام 61 25/05/201762 الجبهة التركمانية العراقية 62 31/05/201763 حزب توركمن ايلي 63 31/05/201764 الجبهة الفيلية 64 31/05/201765 حزب الوفد العراقي 65 31/05/201766 الحركة القومية التركمانية 66 31/05/201767 تجمع السلام الديمقراطي 67 31/05/201768 حركة النهضة الشبابية ( عز ) 68 31/05/201769 الاتحاد الوطني الكوردستاني 69 31/05/201770 تنظيم الداخل 70 06/06/201771 تجمع الكفاءات والجماهير 71 06/06/201772 حركة العراق الوطنية 72 13/06/201773 الاتحاد الديمقراطي الكلداني 73 13/06/201774 حزب التقدم الايزيدي 74 13/06/201775 كتلة الوفاء والتغيير 75 21/06/201776 حزب تجمع المستقبل الوطني 76 13/06/201777 كتلة منتصرون 77 21/06/201778 حزب ثأر الله الاسلامي 78 21/06/201779 تجمع نهضة جيل 79 21/06/201780 تجمع تعاون 80 21/06/201781 أبناء النهرين 81 04/07/201782 الحزب الديمقراطي الكوردستاني 82 06/07/201783 حزب الله العراق 83 18/07/201784 حزب الاتفاق الوطني العراقي 84 18/07/201785 حزب الطليعة الاسلامي 85 18/07/201786 تيار الشهيد الاول 86 18/07/201787 حزب الوطن 87 18/07/201788 حزب الدولة العادلة 88 18/07/201789 الحركة الديمقراطية الاشورية ( زوعا ) 89 18/07/201790 تيار الاصلاح الوطني 90 18/07/201791 اتحاد القوى الوطنية 91 18/07/201792 حزب التجمع الجمهوري العراقي 92 25/07/201793 الانتفاضة الشعبانية مجلس الامناء 93 25/07/201794 حزب الحل 94 25/07/201795 تجمع نخب واعيان وحكماء العراق المستقل (تنوع) 95 08/08/201796 تجمع العدالة والوحدة 96 08/08/201797 كتلة درع العراق 97 08/08/201798 التيار الوطني العشائري في العراق 98 08/08/201799 حزب الوفاء الوطني العراقي 99 08/08/2017100 تيار الحكمة الوطني 100 13/08/2017101 حزب الاصالة العربية 101 13/08/2017102 حزب دعاة الاسلام-تنظيم العراق 102 15/08/2017103 التجمع من اجل الديمقراطية العراقي 103 15/08/2017104 حزب التصحيح الوطني ( تصحيح ) 104 22/08/2017105 تجمع الايادي المخلصة 105 22/08/2017106 حزب العمال وكادحي كوردستان 106 28/08/2017107 حزب كادحي كوردستان 107 28/08/2017108 حزب الانتماء الوطني 108 28/08/2017109 حزب الامانة 109 28/08/2017110 حزب الفدرالية الوطنية 110 12/09/2017111 حركة تقدم 111 12/09/2017112 حركة الشباب للتغيير 112 12/09/2017113 حركة العدل والاحسان 113 19/09/2017114 الحركة الايزيدية من اجل الاصلاح والتقدم 114 19/09/2017115 حزب الشعب للاصلاح 115 19/09/2017116 حركة الصادقون 116 06/11/2017117 تيار السلم المدني 117 06/11/2017118 المجلس القومي الكلداني 118 06/11/2017119 تجمع البناء والاصلاح 119 06/11/2017120 تيار الوسط 120 06/11/2017121 التيار الرسالي العراقي الجديد 121 06/11/2017122 كلنا العراق 122 15/11/2017123 اتحاد صلاح الدين 123 15/11/2017124 حزب الخيار العربي 124 15/11/2017125 حركة البشائر الشبابية 125 15/11/2017126 حركة الوفاء العراقية 126 15/11/2017127 حزب الحوار والتغيير 127 15/11/2017128 حركة الاغلبية الوطنية 128 15/11/2017129 تجمع الشبك الديمقراطي 129 20/11/2017130 حركة الجهاد والبناء 130 20/11/2017131 تجمع اخيار العراق 131 20/11/2017132 كتلة الاستقرار 132 20/11/2017133 حزب الوفاق الوطني العراقي 133 22/11/2017134 حزب العروبيون 134 27/11/2017135 كوران (التغيير) 135 27/11/2017136 حزب الثبات العراقي 136 27/11/2017137 حزب الحوار الفيلي 137 27/11/2017138 تيار الابرار الوطني 138 27/11/2017139 حركة حرية مجتمع كردستان 139 04/12/2017140 حركة العراق الاسلامية 140 04/12/2017141 حركة النور _الانتفاضة والتغيير 141 04/12/2017142 وطني اولاً 142 04/12/2017143 تيار ولائيون الاسلامي 143 12/12/2017144 الحركة المدنية الوطنية 144 17/12/2017145 تجمع رجال العراق 145 17/12/2017146 حزب الترقي والاصلاح 146 17/12/2017147 حزب الارادة التركمانية 147 26/12/2017148 تجمع الاتحاد الفيلي 148 26/12/2017149 حزب العراق للاصلاح 149 26/12/2017150 الكوادر والنخب الوطنية المستقلة 150 26/12/2017151 تجمع أمناء بلدنا 151 26/12/2017152 تيار احرار الشبك 152 26/12/2017153 الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق 153 26/12/2017154 الحزب الشيوعي الكوردستاني _ العراق 154 26/12/2017155 منظمة العمل الاسلامي العراقية 155 26/12/2017156 تجمع صوت الجماهير 156 26/12/2017157 كتلة معاً للقانون 157 26/12/2017158 باب العرب 158 26/12/2017159 البصمة الوطنية 159 26/12/2017160 تجمع عراق المستقبل 160 26/12/2017161 حزب الهيبة الوطنية 161 26/12/2017162 كفاءات مدنية 162 26/12/2017163 أمة أنصار الحق 163 26/12/2017164 تجمع كفى صرخة للتغيير 164 26/12/2017165 كتلة النصر والاصلاح 165 26/12/2017166 حركة عطاء 166 26/12/2017167 التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة 167 26/12/2017168 الجماعة الاسلامية الكوردستانية /العراق 168 26/12/2017169 المؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين 169 26/12/2017170 الاستقامة الوطني 170 26/12/2017171 تجمع العزة الوطني 171 26/12/2017172 جبهة النهضة والاصلاح العراقية 172 26/12/2017173 حزب الحرية الوطنية 173 26/12/2017174 المبادرة الوطنية ( موطني ) 174 26/12/2017175 الكتلة العراقية الحرة 175 26/12/2017176 التيار الاجتماعي الديمقراطي 176 26/12/2017177 النهج الديمقراطي 177 26/12/2017178 تجمع عراقيون للتغيير 178 26/12/2017179 المشروع الوطني العراقي 179 26/12/2017180 مجلس إنقاذ العراق 180 26/12/2017181 النهضة والبناء 181 26/12/2017182 جبهة الوحدة الوطنية 182 26/12/2017183 التقدم المدني الحر 183 26/12/2017184 الحرية والتقدم 184 26/12/2017185 جبهة الاعتدال الوطني 185 26/12/2017186 جبهة انقاذ تركمان العراق 186 26/12/2017187 تحالف قوى الانتفاضة في العراق 187 26/12/2017188 الحزب الدستوري العراقي 188 26/12/2017189 بيارق الخير 189 26/12/2017190 التجمع الوطني التقدمي 190 26/12/2017191 أمل الرافدين 191 26/12/2017192 حزب اليقين الوطني 192 26/12/2017193 حراك الجيل الجديد 193 26/12/2017194 تجمع برلمان الشعب 194 26/12/2017195 معاهدون 195 26/12/2017196 عراق الارض 196 26/12/2017197 المجلس العراقي الديمقراطي الموحد 197 26/12/2017198 التيار الثقافي الوطني 198 26/12/2017199 تجمع الوحدة العراقية 199 26/12/2017200 حزب اليقظة 200 26/12/2017201 تيار عراق التغيير الوطني 201 26/12/2017202 جبهة الصالحون 202 26/12/2017203 حزب المهنيين للاعمار 203 26/12/2017204 تجمع صفاء العراق 204 26/12/2017

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