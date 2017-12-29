الجمعة 29 كانون الأول 2017 م (11 ربيع الثاني 1439 هـ)


وكالة أمريكية: ابن سلمان يرغب فيما هو أكثر من مجرد المليارات من الوليد بن طلال
2017/12/29 | 09:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- "أكثر من مجرد المليارات"، هذا ما وصفت به وكالة أمريكية، الضغط الذي تمارسه السعودية على رجل الأعمال البارز، الأمير الوليد بن طلال.

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