2017/12/29 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع بداية العام الجديد..العالم ينتظر ظاهرة فلكية نادرة

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لن يقتصر الاحتفال برأس السنة هذا العام، على إطلاق الألعاب النارية، بمناسبة قدوم عام جديد، بل ستكون هناك ظاهرة فلكية نادرة.

ووفقا لتصريحات وكالة “ناسا” الفضائية، فإن الأول من شهر يناير/ كانون الثاني، سيشهد ظهور ما يسمى بـ”القمر العملاق”، المعروف بأنه أكبر حجما وإضاءة، بحسب ما ذكرته قناة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية.

وسيكون حجم “القمر العملاق” أكبر من القمر العادي بنسبة 14 في المئة، وأكثر إضاءة بنسبة 30 في المئة، وأطلقت “ناسا” عليه لقب “القمر الذئب”.

ومن أسباب أن “القمر العملاق” أكبر حجما، هو أنه الأقرب إلى الأرض منذ عام 1948.

وإذا فوت مشاهدة “القمر العملاق” مع أول أيام العام الجديد 2018، فإنه من الممكن أن تشاهده من جديد في 31 يناير/ كانون الأول، ولكن سيحمل اسم “القمر العملاق الأزرق”.

وسيمتاز “القمر العملاق الأزرق” بأن لونه سيميل إلى الاحمرار الدامي، وذلك لتوازي الشمس مع القمر وكوكب الأرض، ما يعني أن الأرض ستحجب أشعة الشمس، التي ستنعكس في المقابل على القمر.

وسيكون أفضل توقيت لمشاهدة “القمر العملاق” هو بعد ظهوره بشكل مباشر، عقب غروب الشمس، مع شرط أن تكون السماء صافية من دون سحب.



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