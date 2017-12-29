كوبر: محمد صلاح مؤهل للانضمام إلى ريال مدريد

2017/12/29 | 09:45

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المعلومة/بغداد …

أشاد مدرب المنتخب المصري، هيكتور كوبر، بقدرات اللاعب المصري وهداف نادي “ليفربول” الإنجليزي، محمد صلاح الكروية، إلى حد أنه يعتقد أنه مؤهل للانضمام إلى نادي ريال مدريد الإسباني العالمي.

وصرح كوبر لصحيفة “مارسا” الإسبانية الرياضية: “محمد صلاح لاعب ممتاز، وليس هناك أدنى شك من إمكانية انضمامه إلى فريق ريال مدريد”، بحسب ما ذكرته صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وتابع: “من دون شك أن محمد صلاح هو نجم المنتخب المصري لكرة القدم حاليا، ولكن ما ساعدنا على التأهل لمونديال 2018 هو تواضع كل أعضاء الفريق، بما فيهم صلاح”.

ويعتبر محمد صلاح، هو ثاني أفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد إحرازه 15 هدفا في 20 مباراة، ليأتي مباشرة بعد مهاجم توتنهام والمنتخب الإنجليزي هاري كين.

وأصبح محمد صلاح بطلا وطنيا عند المصريين، بعدما أحرز في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، ضربة جزاء لصالح منتخب بلاده، في مباراته ضد منتخب الكونغو، التي كانت السبب في تأهل مصر للمنافسة في كأس العالم “روسيا 2018”.انتهى/25

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