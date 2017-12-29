النفط يوسع مكاسبه مع تراجع الإنتاج الأمريكي

2017/12/29 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار لنفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، بالتزامن مع تراجع الإنتاج والمخزونات الأمريكية، ويتجه الخام لتسجيل مكاسب أسبوعية وسنوية.

وبحلول الساعة 6:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنحو 0.7% إلى 66.60 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" مُسجلاً 60.25 دولار للبرميل بنسبة 0.7%، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2015.

ويتجه خامي "برنت" و"نايمكس" نحو تسجيل مكاسب سنوية بنحو 17%، و12% على الترتيب.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس تراجع مخزونات النفط بأكثر من التوقعات بمقدار 4.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر، مُنخفضة بذلك عن التوقعات المُشيرة إلى تراجعها بـ3.9 مليون برميل.

كما أن الإنتاج الأمريكي من الخام سجل تراجع إلى 9.754 مليون برميل يومياً خلال نفس الفترة، في مقابل 9.798 مليون برميل يومياً في الأسبوع السابق له.

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