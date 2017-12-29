الجمعة 29 كانون الأول 2017 م (11 ربيع الثاني 1439 هـ)


النفط يوسع مكاسبه مع تراجع الإنتاج الأمريكي
2017/12/29 | 09:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  مباشر: ارتفعت أسعار لنفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، بالتزامن مع تراجع الإنتاج والمخزونات الأمريكية، ويتجه الخام لتسجيل مكاسب أسبوعية وسنوية.

وبحلول الساعة 6:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنحو 0.7% إلى 66.60 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" مُسجلاً 60.25 دولار للبرميل بنسبة 0.7%، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2015.

ويتجه خامي "برنت" و"نايمكس" نحو تسجيل مكاسب سنوية بنحو 17%، و12% على الترتيب.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس تراجع مخزونات النفط بأكثر من التوقعات بمقدار 4.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر، مُنخفضة بذلك عن التوقعات المُشيرة إلى تراجعها بـ3.9 مليون برميل.

كما أن الإنتاج الأمريكي من الخام سجل تراجع إلى 9.754 مليون برميل يومياً خلال نفس الفترة، في مقابل 9.798 مليون برميل يومياً في الأسبوع السابق له.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يوسع مكاسبه مع تراجع الإنتاج الأمريكي) نشر أولاً على موقع (موقع مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يوسع مكاسبه مع تراجع الإنتاج الأمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع مباشر).


كامل التفاصيل في: موقع مباشر ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ ريال مدريد يحصد النصيب الأكبر من جوائز 'غلوب سوكر'
⋙ مقتل ثلاثة من عناصر داعش بينهم قيادي بارز بقصف جوي شمال شرقي ديالى
⋙ #محمود محمد ياسين - مهزلة تجديد الماركسية - تطور الديالكتيك المادى ونظرية الفوضى
⋙ أم عراقية تفدي تراب الوطن بأربعة أبناء والخامس لا زال مرابطاً
⋙ الدفاع الإسرائيلية تطالب بتطبيق عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين
بالفيديو والصور
⋙ شاهد محمد بن راشد يزور "برواز دبي" بتكلفة 250 ملايين درهم (فيديو)
⋙ مقطع تحطم حوض سمك يحدث ضجة على الإنترنت (فيديو)
⋙ بالصور والفيديو... مقتل 12 على الأقل في حريق بالهند
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة