الجمعة 29 كانون الأول 2017 م (11 ربيع الثاني 1439 هـ)


وصل بطائرة خاصة واستقبلته هذه العشيرة.. ماذا يفعل سليم الجبوري في البصرة؟
2017/12/29 | 09:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

 

سومر نيوز:  "بالروح بالدم نفديك ياهو الجان"..

بهذه العبارة ابتدأت ناشطة عراقية تدعى "نبأ ا...

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