وصل بطائرة خاصة واستقبلته هذه العشيرة.. ماذا يفعل سليم الجبوري في البصرة؟

2017/12/29 | 09:50

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سومر نيوز: "بالروح بالدم نفديك ياهو الجان"..



بهذه العبارة ابتدأت ناشطة عراقية تدعى "نبأ ا...

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