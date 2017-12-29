الجمعة 29 كانون الأول 2017 م (11 ربيع الثاني 1439 هـ)


صحيفة لبنانية: من أضاعوا ثلث العراق لم يتصوروا تحرير العبادي له بهذه السرعة.. وهكذا سيحاولون تسقطيه قبل الانتخابات
2017/12/29 | 09:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- متابعة 

نشرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الجمعة، تقريراً تحدثت فيه عن تصاعد المطابة ...

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