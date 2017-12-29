الجمعة 29 كانون الأول 2017 م (11 ربيع الثاني 1439 هـ)


مظاهرة حاشدة في ذي قار احتجاجاً على خصخصة الكهرباء
2017/12/29 | 09:50
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