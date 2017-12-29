2017/12/29 | 09:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مظاهرة حاشدة في ذي قار احتجاجاً على خصخصة الكهرباء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع رووداو الإلكتروني بتاريخ: 2017/12/29 | 09:50.
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مظاهرة حاشدة في ذي قار احتجاجاً على خصخصة الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع رووداو.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مظاهرة حاشدة في ذي قار احتجاجاً على خصخصة الكهرباء) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مظاهرة حاشدة في ذي قار احتجاجاً على خصخصة الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).