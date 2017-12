2017/12/29 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداديواجه منتخبنا الوطني العراقي لكرة القدم، نظيره اليمني في الكويت، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج 23.

ويسعى المنتخب العراقي، الى الخروج بنقطة واحدة من اجل ضمان التأهل، بغض النظر عن نتيجة المباراة التي تجمع المنتخبين البحريني والقطري في التوقيت ذاته “السادسة والنصف بتوقيت بغداد”.

وسيلاقي العراق في حال تصدره بالمباراة نظيره الاماراتي في دور نصف النهائي، فيما سيواجه نظيره العماني اذا حل وصيفاً للمجموعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخبنا الوطني يواجه نظيره اليمني اليوم ضمن خليجي 23) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخبنا الوطني يواجه نظيره اليمني اليوم ضمن خليجي 23) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).