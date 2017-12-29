بوتين يوقع مرسوما حول تبسيط التعاملات بالنقد الأجنبي

2017/12/29 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يهدف إلى تسهيل مراقبة التعاملات بالنقد الأجنبي، حسبما أفاد الموقع الرسمي للمعلومات القانونية الروسية.

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