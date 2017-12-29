اصابة خمسة من عناصر الحشد بإنفجار عبوتين ناسفتين جنوب غربي كركوك

2017/12/29 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادافاد امني في محافظة كركوك، الجمعة، بأن خمسة من عناصر الحشد الشعبي اصيبوا بإنفجار عبوتين ناسفتين جنوب غربي المحافظة.واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، ان "قوة أمنية اخلت المصابين الى مستشفى قريب للعلاج وفتحت تحقيقاً بالحادثة".

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