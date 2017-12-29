صور| مصرع 12 في حريق بمبنى سكني في مدينة نيويورك

2017/12/29 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو إن 12 شخصا لقوا مصرعهم بينهم طفل رضيع بينما لحقت إصابات بالغة بأربعة آخرين في حريق أتى على عدة طوابق في مبنى سكني في حي برونكس بمدينة نيويورك.

وذكر مفوض خدمات الإطفاء بالمدينة دانيال نيجرو في مؤتمر صحفي مع رئيس البلدية إن الحريق نشب مساء أمس الخميس في الطابق الأول من المبنى وسرعان ما امتد لأعلى.



ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة ملابسات الحادث.

وذكر دي بلاسيو إن عدد القتلى يجعل هذا “واحدا من أفجع المآسي التي نجمت عن حريق منذ سنوات طويلة جدا” بالمدينة.

واوضح أن أربعة أشخاص “يصارعون من أجل الحياة” في المستشفى.

وذكرت السلطات أن فرق الإطفاء أنقذت 12 شخصا من المبنى.

وذكر نيجرو للصحفيين “لقي أناس مصرعهم في طوابق مختلفة من المبنى وكانت أعمارهم تتراوح بين سنة وأكثر من 50 عاما… في إدارة تألف المآسي عادة، صدمنا لفقد هذا العدد من الأرواح”.

وذكرت قناة (إن.يو1) التلفزيونية إنه تم العثور على اثنين من الموتى في حوض الاستحمام.

وتشهد نيويورك موجة صقيع قاسية مصحوبة برياح عاتية وهو ما يجعل الأسر تشعل النار داخل المساكن.

وذكرت إدارة الإطفاء بمدينة نيويورك على حسابها الرسمي على تويتر إن أكثر من 160 من عامليها توجهوا للموقع.

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