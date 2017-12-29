خطة لافتتاح ثلاثة معامل لتعبئة الغاز السائل في ذي قار

2017/12/29 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لمحة مختصرة:

وكالات:

اعلن مكتب فرع غاز محافظة ذي قار، عن خطة لافتتاح ثلاثة معامل لتعبئة وقود الغاز السائل في المحافظة خلال عام 2018 ضمن نشاط القطاع الخاص وبطاقة 5000 اسطوانة يوميا وبسعة خزنية تبلغ 120 طن لكل معمل.





وكالات:اعلن مكتب فرع غاز محافظة ذي قار، عن خطة لافتتاح ثلاثة معامل لتعبئة وقود الغاز السائل في المحافظة خلال عام 2018 ضمن نشاط القطاع الخاص وبطاقة 5000 اسطوانة يوميا وبسعة خزنية تبلغ 120 طن لكل معمل.

وذكر مسؤول المكتب تاميم مهدي للمربد ان افتتاح هذه المعامل سيعزز من الطاقة الانتاجية والخزنية في عموم المحافظة لتامين توفير وقود الغاز السائل للموطنين في مناطق الناصرية والشطرة والجبايش.المصدر:المربد

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