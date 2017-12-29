الجمعة 29 كانون الأول 2017 م (11 ربيع الثاني 1439 هـ)


مقتل عدد من عناصر داعش بينهم قيادي بارز بقصف جوي شمال شرق بعقوبة
2017/12/29 | 10:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ديالى/البغدادية نيوز..افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمقتل عدد من عناصر داعش الارهابي بقصف جوي شمال شرق بعقوبة.

وذكر المصدر لمراسل/البغدادية نيوز/ ان”طائرات تابعة للجيش قصفت اوكار داعش الارهابي في وادي تلاب والندا شمال شرق بعقوبة”.

واضاف، ان”القصف اسفر عن مقتل عدد من عناصر داعش بينهم قيادي بارز، بحسب المعلومات التي وصلتنا من الاستخبارات”.انتهى21/ي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل عدد من عناصر داعش بينهم قيادي بارز بقصف جوي شمال شرق بعقوبة وكالة البغدادية نيوز.

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