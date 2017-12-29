2017/12/29 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداكد وزيرا الشباب والرياضة العراقي عبد الحسين عبطان والايراني مسعود سلطاني فر، على تعزيز التعاون الرياضي بين البلدين، فيما اتفق الجانبان على ارسال وفد ايراني الى العراق لتوفير الدعم الرياضي والاستفادة من الخبرات الرياضية الايرانية.واكد عبطان، ان "تقدما كبيرا حصل في مجال البنية التحتية الرياضية في العراق الذي يحظي الان بمقبولية اكبر من جانب الاتحادات العالمية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد ايراني يصل العراق قريباً لدعم التعاون الرياضي بين البلدين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد ايراني يصل العراق قريباً لدعم التعاون الرياضي بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).