الجمعة 29 كانون الأول 2017 م (11 ربيع الثاني 1439 هـ)


وفد ايراني يصل العراق قريباً لدعم التعاون الرياضي بين البلدين
2017/12/29 | 10:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغداداكد وزيرا الشباب والرياضة العراقي عبد الحسين عبطان والايراني مسعود سلطاني فر، على تعزيز التعاون الرياضي بين البلدين، فيما اتفق الجانبان على ارسال وفد ايراني الى العراق لتوفير الدعم الرياضي والاستفادة من الخبرات الرياضية الايرانية.واكد عبطان، ان "تقدما كبيرا حصل في مجال البنية التحتية الرياضية في العراق الذي يحظي الان بمقبولية اكبر من جانب الاتحادات العالمية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد ايراني يصل العراق قريباً لدعم التعاون الرياضي بين البلدين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد ايراني يصل العراق قريباً لدعم التعاون الرياضي بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).


كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ ريال مدريد يحصد النصيب الأكبر من جوائز 'غلوب سوكر'
⋙ مقتل ثلاثة من عناصر داعش بينهم قيادي بارز بقصف جوي شمال شرقي ديالى
⋙ #محمود محمد ياسين - مهزلة تجديد الماركسية - تطور الديالكتيك المادى ونظرية الفوضى
⋙ أم عراقية تفدي تراب الوطن بأربعة أبناء والخامس لا زال مرابطاً
⋙ الدفاع الإسرائيلية تطالب بتطبيق عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين
بالفيديو والصور
⋙ شاهد محمد بن راشد يزور "برواز دبي" بتكلفة 250 ملايين درهم (فيديو)
⋙ مقطع تحطم حوض سمك يحدث ضجة على الإنترنت (فيديو)
⋙ بالصور والفيديو... مقتل 12 على الأقل في حريق بالهند
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة