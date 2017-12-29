مدرب نفط الوسط: النادي في تقدم ملحوظ رغم الإصابات

2017/12/29 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أكد مدرب فريق نفط الوسط عادل نعمة، اليوم الجمعة، ان فريقه بتقدم ملحوظ في الاداء استعدادا لمباريات دوري الكرة.وفاز نفط الوسط على مضيفه القوة الجوية، بهدف دون رد، أحرزه سعيد حميد، في الشوط الأول، مساء امس الخميس، وذلك في إطار التحضير لاستئناف الدوري الممتاز العراقي.

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وذكر نعمة لـ"الغد برس"، إن "الفريقين استفادا من المباراة، وقدمنا أداء طيبا، ما جعل فريقنا يتمكن من الفوز".وبين انه "بالرغم من غياب المحترفين السوريين، نصوح نكدلي، الذي يعاني من الإصابة، ومحمود خدوج، الذي لم يعد من إجازته في سوريا، حتى الآن فاننا حققنا الفوز".وأشار إلى أن "الفريق يعاني من الإصابات المتكررة، إلا أننا فزنا بهدف كان قابلًا للزيادة، لولا الفرص الضائعة، حيث رد القائم كرة محمد زامل، بعد انفراد تام بالحارس فهد طالب".

وتابع المدرب إن "الأداء العام للفريق جيد جدا، ونسعى لإكمال تحضيراتنا، من خلال خوض مباريات تجريبية أخرى، تحضيرا للجولة السابعة من الدوري، التي ستُلعب في السابع من كانون الثاني المقبل، حيث سنواجه فريق الحسين في ملعبنا".

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