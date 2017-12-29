إنجز على رادار الرباعي الإنجليزي

2017/12/29 | 10:10

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هاي كورة – يهتم الرباعي الإنجليزي ويست هام ، ويست بروميش ، نيوكاسل وستوك سيتي بالتعاقد مع إنجز لاعب ليفربول والذي خرج فعليًا من خطط كلوب للموسم الحالي .

فإنجز بمثابة اللاعب المنسي في صفوف ليفربول كما وصفته الميرور الإنجليزية ، وهو ماجعل العديد من الأندية تفكر في التعاقد معه حيث لن تكن صفقته بقيمة تحمل المغالاة نظرًا لعدم أهميته في قائمة كلوب .

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