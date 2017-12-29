كريستيانو رونالدو : رفضت الانضمام لريال مدريد في 2003

2017/12/29 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم مصعب صلاح تابعوه على تويتر كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد التاريخي، عن السبب وراء رفضه الانضمام لصفوف الملكي في 2003.

ولعب رونالدو لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي قبل الانضمام لمانشستر يونايتد الإنجليزي في 2003 حتى 2009 لينتقل بعدها إلى ريال مدريد.

وذكر رونالدو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية: "حينما كنت في لشبونة تلقيت عروضًا من مانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد، ولكني وقتها استمعت لنصيحة خورخي مينديز، وكيل أعمالي، وارتديت قميص الشياطين الحمر".مواد متعلقة جوائز جلوب سوكر - كريستيانو رونالدو يحصد لقب الأفضل في العالم جوائز جلوب سوكر - رونالدو سعيد بالجائزة ويشكر كل من صوت له رونالدو يظهر في تدريبات مانشستر يونايتد..



لكن لماذا؟

وتابع: "كنت محتارًا للغاية، فيوفنتوس وريال مدريد أيضًا من أفضل الفرق الأوروبية، ولكن مينديز نصحني باللعب لمانشستر يونايتد لأن الدوري الإنجليزي أفضل فرصة لي للتعلم والتطور".

وأتم: "استفدت كثيرًا من هذا الأمر، وتعلمت من السير أليكس فيرجسون، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، وهو السبب لما وصلت له الآن".

يُذكر أنّ تقارير صحفية أكدت أنّ رونالدو كان قريبًا من برشلونة الإسباني في 2003 وقدم النادي الكتالوني 13 مليون يورو لأجل اللاعب، ولكن إدارة الفريق البرتغالي طلبت 15 مليون مما أفشل الصفقة.

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