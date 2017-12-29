العراق وايران يوقعان بروتوكول رياضي وعبطان يكشف عن بطولة كروية

2017/12/29 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن وزير الشباب و الرياضة عبد الحسين عبطان توقيع بروتوكول تعاون مع ايران في المجالين الشبابي والرياضي.وذكر عبطان خلال لقائه وزير الشباب والرياضة الإيراني سلطاني فر، أمس الخميس، في العاصمة الإيرانية طهران تلبية لدعوة رسمية من الجانب الإيراني، بهدف تفعيل الاتفاقات السابقة بين الوزارتين في المجالين الشبابي والرياضي، ان ايران اول دولة نوقع معها بروتوكول تعاون مشترك في المجالين الشبابي والرياضي ونتطلع لتفعيل اللجان المشتركة بغية تبادل الخبرات وعقد المؤتمرات والندوات العلمية في المجال الشبابي واقامة المعسكرات التدريبية والتحضيرية في مختلف الالعاب الرياضية ودورات التخطيط الاداري والفني".واوضح عبطان ان "الوزارة افتتحت خلال عامي 2016 و2017 ملاعب دولية واولمبية هي من أفضل الملاعب في آسيا ومنها ملعب كربلاء الدولي وملعب ميسان الاولمبي وملاعب اخرى وقاعات رياضية ومسابح".واوضح ان "العام المقبل سيشهد إفتتاح ملعب الزوراء الرياضي بعد عودة الاعمال الانشائية لمرافقه الخدمية والفنية بالاضافة الى افتتاح ملعب النجف الدولي بعد وصول الاعمال الى مراحلها النهائية، فضلا عن تضييف العديد من البطولات الدولية في مختلف الالعاب خلال العام المقبل، لاسيما في كرة القدم بعد إقناع الاتحاد الدولي برفع الحظر الجزئي عن الكرة العراقية ونجاحه في تنظيم مباريات دولية ودية على ملعبي كربلاء ومدينة البصرة الرياضية باستضافة منتخبات الاردن وسوريا و كينيا وتنظيمه مباراة أساطير العالم ونجوم الكرة العراقية".وتابع عبطان كما "نستعد حاليا لإقامة بطولة كروية رباعية دولية تعد الاولى من نوعها في العراق وتشارك فيها منتخبات قطر وتونس والكويت الى جانب المنتخب العراقي، ونتطلع لمشاهدة المنتخب الإيراني يخوض مباراة ودية امام اسود الرافدين في أقرب فرصة ضمن أيّام الفيفا لما لها من أهمية كبيرة في رفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية".ووجه عبطان دعوة رسمية الى وزير الشباب و الرياضة الإيراني والاتحادات الرياضية الإيرانية للمجيء الى العراق وتبادل الخبرات وكتابة ورقة عمل مشترك بين الجانبين بهدف تطوير الجوانب الفنية والادارية والاستفادة من الخبرات الإيرانية في المجال الرياضي اثر التطور الملحوظ للرياضة الإيرانية على مستوى اسيا والعالم في العديد من الفعاليات الرياضية".من جهته بارك وزير الشباب و الرياضة الإيراني سلطاني فر انتصارات الشعب العراقي على الزمر الإرهابية وتحرير كامل الاراضي العراقية من دنس داعش مؤكدا استعداد بلاده لنقل الخبرات التدريبية الى العراق وبما يسهم في تطوير مختلف الالعاب الرياضية.وأتفق الجانبان على تفعيل الاتفاقيات السابقة واللجنة المشتركة، اذ سيحضر الى العراق وفدا رياضيا يمثل وزارة الشباب و الرياضة الإيرانية واللجنة الاولمبية الإيرانية و ١١ اتحادا رياضيا في ١٧ كانون الثاني المقبل للقاء المسؤولين الرياضيين في الوزارة واللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية وتفعيل بنود وفقرات بروتوكول التعاون المشترك السابق وبصورة فعلية وسيتم على أثره الشروع بتبادل المعسكرات الرياضية واقامة المنافسات الودية في مختلف الالعاب وعقد المؤتمرات وورش العمل المعنية بتطوير قابليات الشباب في البلدين".وتبادل عبطان وفر الهدايا التذكارية بعد انتهاء المؤتمر الصحفي للوزيرين وقدما فيه لوسائل الاعلام شرحا مفصلا عن الاتفاقية السابقة وأهمية تفعيلها والخطوات اللاحقة للشروع بتفعيل اللجان المشتركة بين البلدين.وضمن برنامج زيارة الجمهورية الإيرانية الاسلامية عقد الوفد العراقي اجتماعا موسعا مع رئيس اللجنة الاولمبية الإيرانية شاه روخ شهنازي هاشمي والكادر المتقدم في مقر اللجنة بطهران وجرى خلال الاجتماع بحث اطر التعاون المشترك بين البلدين في المجال الرياضي واقامة المعسكرات التدريبية و الورش والندوات التطويرية، مما يلقي بالفائدة الكبيرة على الرياضة العراقية في ظل التطور الكبير للرياضة الإيرانية وما تتمتع به من خبرات تدريبية ومنشات رياضية كبيرة ومتطورة فضلا عن احتلالها المراكز المتقدمة على مستوى اسيا والعالم في الالعاب الفردية والجماعية.وأكد مستشار وزير الشباب والرياضة حسن الحسناوي خلال الاجتماع على امن واستقرار محافظات العراق كافة واستعداد الوزارة لتضييف الاندية والاتحادات الرياضية الإيرانية وتحمل نفقاتها لإقامة البطولات الرياضية بين الجانبين في مختلف الالعاب والرياضات فضلا عن عقد الورش والندوات على المستويين الفني والاداري بالاضافة الى اقامة مباراة كروية بين المنتخب العراقي والايراني في كربلاء او البصرة خلال الفقرة المقبلة ما يعزز من مطالبنا الرامية برفع الحظر الكلي عن الملاعب الكروية.من جهته أعلن رئيس اللجنة الاولمبية الإيرانية استعداد الاتحادات الرياضية الإيرانية للمجيء الى العراق وتطوير الرياضة العراقية و بناء المنتخبات الوطنية من خلال المدربين المحترفين وخصوصا على مستوى الفئات العمرية مشددا على رسم خطة عمل واضحة بين الأولمبيتين الإيرانية والعراقية لتنفيذ زيارة الاتحادات الإيرانية الى العراق خلال المدة المقبلةوزار الوفد العراقي مجمع {إنقلاب} الرياضي الذي يعد من اكبر المجمعات الرياضية في العاصمة طهران كذلك زار مقر الأكاديمية الاولمبية وملاعب الكولف وميدان الرماية وميدان المسدس الهوائي وبحيرة التجذيف وأقسام الفحص والسيطرة النوعية الخاصة بمعدات واجهزة الرياضة وأماكن استشفاء اللاعبين وصالات الجيم الحديثة والمتطورة.وضم الوفد العراقي الى جانب وزير الشباب و الرياضة، مستشار الوزارة لشؤون الرياضة والامين العام للجنة الاولمبية حيدر الجميلي والامين المالي سرمد عبد الاله وعضو اتحاد الكرة يحيى كريم واللاعب الدولي السابق عماد محمد.انتهى

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