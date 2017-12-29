2017/12/29 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار الدوليةالجمعة 29 ديسمبر 2017 | 09:57 صباحاً

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الدفاع الإسرائيلية تطالب بتطبيق عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين

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بيَّن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الجمعة، عبر صفحته في فيسبوك على ضرورة صدور قانون بتطبيق عقوبة الإعدام على ضد الفلسطينيين.

وأشار أفيغدور ليبرمان إلى وجود معارضة كبيرة للمشروع في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية.

ونوه بأن المستشار القانوني للحكومة يعارض أيضا عقوبة الإعدام التي يعتبرها ليبرمان بمثابة "الرادع الفعال".

وكان رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "شاباك" نداف أرغمان قد أعرب عن معارضته، خلال الجانب المغلق من الجلسة التي عقدتها يوم الأحد لجنة الخارجية والأمن ببرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، لفرض إعدام من يرتكب جرائم قتل بدوافع إرهابية.

وأشار ليبرمان إلى وجود قانون شبيه في الولايات المتحدة ولذلك "من المحبّذ لإسرائيل أن تسير في طريقة النظام الديمقراطي الأقوى في العالم".

ويرى ليبرمان أن "كل إرهابي يدخل حيا إلى السجن يخلق حافزا عند المنظمات الإرهابية لاختطاف جنود ومدنيين بغرض المساومة".



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