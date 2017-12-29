الجمعة 29 كانون الأول 2017 م (11 ربيع الثاني 1439 هـ)


أم عراقية تفدي تراب الوطن بأربعة أبناء والخامس لا زال مرابطاً
2017/12/29 | 10:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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أم عراقية تفدي تراب الوطن بأربعة أبناء والخامس لا زال مرابطاً على السواتر

2017-12-29

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أم عراقية تفدي تراب الوطن بأربعة أبناء والخامس لا زال مرابطاً) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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