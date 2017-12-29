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#محمود محمد ياسين - مهزلة تجديد الماركسية - تطور الديالكتيك المادى ونظرية الفوضى
2017/12/29 | 10:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمود_محمد_ياسين أصبح بالنسبة للبعض تأليف الكتب والمقالات المطولة فى ما يسمى تجديد الماركسية قمة الإبداع والابتكار فى مجال التنظير للفكر الاشتراكي؛ ولكن خلافاً لحذلقة تجديدها، فالأصح هو التمسك بأن تكون لازمة دراسة الظاهرات الاجتماعية عاكسة لحركة الواقع المتجدد على صعيد المجتمع والطبيعة.

فالماركسية نظرية علمية وهى فى تطور بشكل موضوعى إذ أنها تكتسب المعرفة بالتحليل المادى للعلاقات الإجتماعية الواقعية الملموسة كما هى......

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