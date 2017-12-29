مقتل ثلاثة من عناصر داعش بينهم قيادي بارز بقصف جوي شمال شرقي ديالى

2017/12/29 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/الغد برساعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، اليوم الجمعة، مقتل ثلاثة من داعش بينهم أبرز قيادي في التنظيم بقصف جوي شمال شرقي ديالى، فيما اشار الى إصابة أربعة اخرين .وذكر العزاوي لـ"الغد برس"، إن "قصفا جويا وبناءا على معلومات إستخبارية دقيقة، استهدف وكراً لخلايا داعش بوادي الثلاب في عمق حمرين ضمن قاطع نفط خانة شمال شرقي ديالى".

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واوضح، أن "القصف أسفر عن قتل ثلاثة من داعش بينهم أبرز واهم قياديي التنظيم الارهابي في ديالى"، مشيراً إلى أن "هناك اربعة مصابين اخرين من داعش اثر القصف، فيما اكد، أن القوات الامنية تنفذ الان عملية تمشيط في المنطقة بحثا عنهم".وكانت خلايا داعش قد تكبدت خلال الفترة الماضية خسائر جسيمة بالارواح والمعدات في اطراف محافظة ديالى.

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