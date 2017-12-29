أكبر مركزية نقابية في تونس تتمسك بوثيقة قرطاج

2017/12/29 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحمامات (تونس) - قال نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر مركزية نقابية في تونس الجمعة، إن "المركزية النقابية متمسكة بوثيقة قرطاج وبكل ما ورد فيها".

وجاءت تصريحات الطبوبي خلال انعقاد المؤتمر الوطني للقيمين والقيمين العامين (موظفين بالمعاهد الأساسية والثانوية بتونس) بمدينة الحمامات (شرق).

ويتضمن اتفاق أو وثيقة قرطاج أولويات حكومة الوحدة الوطنية في تونس التي تشمل 6 أولويات.

وتنص الوثيقة على "كسب الحرب على الإرهاب وتسريع نسق النمو والتشغيل (العمل)، ومقاومة الفساد وإرساء مقومات الحكومة الرشيدة والتحكم في التوازنات المالية وتنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة وإرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحلية ودعم نجاعة العمل الحكومي واستكمال تركيز المؤسسات".

وذكر الطبوبي في المؤتمر المنعقد على مدار يومين "نحن إلى حد الآن مازلنا نؤمن بوثيقة قرطاج وبكل المحاور التي تضمنتها".

واوضح أنه "إذا كان هناك أشخاص حادت عن هذه الوثيقة وعن تنفيذ محاورها، فإن مؤسسات الاتحاد ستتخذ القرار المناسب في كل ما يخدم مصلحة البلاد".

ونفى الطبوبي أن يكون الاتحاد العام التونسي للشغل يدعم كليا يوسف الشاهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأشار إلى أن الاتحاد "لا يدعم الأشخاص بل يدعم الاستقرار السياسي للبلاد".

ووقع على الوثيقة في 2016 كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل) والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (اتحاد المزارعين التونسيين) وأحزاب النهضة ونداء تونس ومشروع تونس والاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس والحزب الجمهوري والمسار الديمقراطي الاجتماعي والشعب والمبادرة الوطنية الدستورية.

وتأتي تصريحات الطبوبي بعد تصريح لرئيسة منظمة أرباب العمل وداد بوشماوي، قالت فيه إنه "حان الوقت لجلوس جميع الأطراف المعنية بوثيقة قرطاج للتحاور ومراجعة ما يمكن مراجعته".

ومنتصف ديسمبر/كانون الأول أعلن حزب آفاق تونس (ليبرالي له 10 نوّاب من إجمالي 217)، انسحابه من حكومة بلاده ومن وثيقة قرطاج، احتجاجا على عدم تضمن موازنة 2018، مقترحاته من بينها إلغاء النظام التقديري في دفع الضرائب والتقليص من المعاملات النقدية قدر المستطاع وسحب الأوراق المالية الرائجة حاليا وتغييرها بأوراق جديدة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني عاد الاتحاد الوطني الحر (12 مقعدا)، إثر اجتماعه بقيادتي حركتي نداء تونس (56 نائبا) والنهضة (68 نائبا) إلى وثيقة قرطاج التي انسحب منها سابقا.

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