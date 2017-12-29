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العبادي يهنئ المنتخب العراقي بالتأهل لنصف نهائي خليجي23
2017/12/29 | 21:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [أين- بغاد]هنأ رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الشعب العراقي والمنتخب الوطني بتصدره مجموعته وصعوده للدور قبل النهائي لبطولة الخليج الـ 23.وكان العراق فاز اليوم على اليمن 3-2 وتأهل الى نصف نهائي خليجي23.

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