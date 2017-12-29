هزة أرضية بقوة 4.2 تضرب منطقة جنوبي السليمانية

2017/12/29 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ السليمانيةضربت هزة أرضية بقوة 4.2، الجمعة، منطقة كرميان جنوبي السليمانية.وكان مركز رصد الزلازل الإيراني أعلن، اليوم الجمعة، أن هزة أرضية ضربت مدينة كرمانشاه في منطقة قصر شيرين الحدودية مع العراق، مبينا أن قوة الهزة بلغت 4.2 درجة.

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