العراق يتجاوز اليمن ويتأهل لنصف نهائي كأس الخليج

2017/12/29 | 21:40

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بغداد- العراق اليوم:

تأهل المنتخب العراقي الى نصف نهائي كأس الخليج المقامة حاليا في الكويت بعد فوزه على نظيره اليمني ...





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