الجمعة 29 كانون الأول 2017 م (11 ربيع الثاني 1439 هـ)


العراق يتجاوز اليمن ويتأهل لنصف نهائي كأس الخليج
2017/12/29 | 21:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد- العراق اليوم:

تأهل المنتخب العراقي الى نصف نهائي كأس الخليج المقامة حاليا في الكويت بعد فوزه على نظيره اليمني ...

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