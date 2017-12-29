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القبض على متهم بقتل اثنین من منتسبي استخبارات كركوك
2017/12/29 | 21:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ كركوك

أعلن قائد فرض القانون في محافظة كركوك اللواء الركن معن السعدي، الجمعة، اعتقال قاتل منتسبین اثنین لاستخبارات كركوك.

وذكر السعدي، في بیان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “فیما يخص مقتل  منسوبین مديرية استخبارات وامن كركوك “علي عجاج، نبز سالار محمد”، تم تحديد ھوية القاتل والقاء القبض علیه من قبل قطعاتنا البطلة”.

واوضح السعدي، أن “الحادث كان جنائي ولیس إرھابي”.

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