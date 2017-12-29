الجمعة 29 كانون الأول 2017 م (11 ربيع الثاني 1439 هـ)


بالفيديو... الأسد وعائلته يزورون عددا من جرحى الجيش في حمص وريفها
2017/12/29 | 21:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بمناسبة عيد الميلاد وبداية العام الجديد، زار الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته، اليوم الجمعة، عددا من جرحى الجيش العربي السوري في مدينة حمص وريفها.

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